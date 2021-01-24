Врач объяснила, как удаленка влияет на здоровье

Врач-терапевт Людмила Лапа объяснила, как удаленная работа влияет на здоровье.

Она отметила, что во время удаленки многие ленятся и жалуются на лишний вес, который появляется из-за малоподвижного образа жизни.

«Те, кто правильнее смотрит на этот вопрос, начинают заниматься физическими упражнениями, если есть соответствующий инвентарь. Они чувствуют себя лучше. А набор веса — это панкреатиты, проблемы ЖКТ, а значит, и иммунной системы», — цитирует врача RT.

Кроме того, повредить могут неправильный выбор рабочего места, например, работа с ноутбуком в кровати или сидя на диване. Это может вызвать обострение остеохондроза.

Кроме того, важен хороший свет. По словам врача, источник света должен быть слева. Рекомендуется через каждые полчаса работы за компьютером вставать и ходить, а также не забывать пить воду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россияне стали чаще пользоваться услугой доставки готовой еды во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса. «Удаленка» может оказаться непростым испытанием для желудка. При заказе готовой еды человек не знает точно, какие именно ингредиенты использовались при ее приготовлении.