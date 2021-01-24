В России снежный покров сохранится до середины марта

Наслаждаться зимой и зимними забавами можно будет до конца марта. Фото: pixabay.com

Наслаждаться зимой и зимними забавами можно будет до конца марта. Фото: pixabay.com

Снег в европейской части России сохранится до второй половины марта. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Об этом стало известно в воскресенье, 24 января. По его словам, снежный покров уменьшится лишь на 10 сантиметров, а сейчас его высота 35-40 см.

Как сообщил ТАСC, также в регионе наблюдается отклонение от нормы — снег выше на три сантиметра. Однако потепление в ближайшие дни сократит высоту сугробов примерно на десять сантиметров. Температурные показатели ожидаются выше нормы на 12-13 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в Петербурге потеплеет до +4 градусов.