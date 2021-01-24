В метро Петербурга у пассажира нашли «гранату»

Сотрудники ОМОН обследовали подозрительный предмет, обнаруженный при досмотре пассажира в метро Петербурга.

Инцидент произошел 23 января, сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области

Сотрудники петербургского метро при досмотре вещей гражданина на станции «Лесная» обнаружили подозрительный предмет, внешне похожий на гранату. Они сообщили в полицию. На место прибыла дежурная группа разминирования ОМОН ГУ Росгвардии.

Выяснилось, что это пустой корпус ручной гранаты Ф-1 времён Великой Отечественной войны. Предмет был изъят для дальнейшей утилизации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургская полиция открыла второе уголовное дело после того, как петербуржец получил гранату с угрозой. Первое дело завели по статье об угрозе убийством, а сейчас дело открыто по факту незаконного хранения взрывчатых веществ и взрывных устройств.