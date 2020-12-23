Граната с угрозой в парадной на Обуховской Обороны обернулась уголовным делом

Петербургская полиция открыла второе уголовное дело после того, как петербуржец получил гранату с угрозой. Первое дело завели по статье об угрозе убийством, а сейчас дело открыто по факту незаконного хранения взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все произошло еще 10 августа 2020 года, однако дело возбудили только сейчас. В тот день в полицию обратился 52-летний бизнесмен и сообщил о подозрительном предмете в парадной дома №33 по проспекту Обуховской Обороны. Стражи порядка обнаружили на месте гранату Ф-1, зафиксированную спусковым рычагом за решетку, которая отгораживает квартиру.

Гранату обезвредили. Также из почтового ящика была изъята записка с текстом «с первого раза не получилось пообщаться, но если ты не откажешься от суда, мы придем второй раз и убьем тебя».

Было возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством.

Экспертиза установила, что граната содержит заряд бризантного взрывчатого вещества и пригодна для производства взрыва. Во вторник, 22 декабря, полиция открыла второе уголовное дело о незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция разыскивает мужчину, который угрожал взорвать дом в Петербурге из-за 100 рублей.