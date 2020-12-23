Полиция разыскивает мужчину, который угрожал взорвать дом в Петербурге из-за 100 рублей

В Петербурге сотрудники полиции разыскивает мужчину, который позвонил по номеру «112» и стал угрожать, что взорвет дом, если ему не переведут 100 рублей. Адрес здания он не сообщил.

Как стало известно gazeta.spb.ru, звонок поступил в полицию ночью 22 декабря. Номер звонившего зарегистрирован на жителя Архангельской области 1973 года рождения. Полицейские отследили геопозицию анонима и выяснили, что он находился у дома 7 по Искровскому проспекту в Петербурге.

В ходе осмотра здания опасные предметов не нашли. Эвакуация жильцов не проводилась.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что анонимы уже минировали здание Мариинского театра. Полицейские искали там бомбу 8 декабря.