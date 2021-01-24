Прилучный напугал поклонников «кровавым» фото

Прилучный напугал поклонников &#171;кровавым&#187; фото
Павел Прилучный опубликовал новый снимок. Фото: скриншот instagram

Российский актер Павел Прилучный напугал фолловеров кровавым фото.

Новый пост он опубликовал своем Instagram-аккаунте. В кадре актер предстал со слегка перекошенным лицом. Он сфотографировал живописную, по его мнению, лужу искусственной крови.

«То ли рыба, то ли лужа», — написал Прилучный.

В комментариях пользователи поспешили уточнить, как актер себя чувствует. Некоторые вспомнили, что не так давно он вернулся на съемочную площадку после избиения в баре Калинингада.

Напомним, о госпитализации Прилучного стало известно в ночь на 23 ноября. Актера в тяжелом состоянии находился в одной из клиник Москвы. Последнюю неделю он восстанавливался в медучреждении после операции на лице. Актер получил травмы во время драки в Калининграде, где проходили съемки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало с лицом Павла Прилучного после пластики.

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