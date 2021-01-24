В США высоко оценили новую версию УАЗ «Патриот»

В США высоко оценили новую версию УАЗ &#171;Патриот&#187;
Автомобиль понравился американским экспертам. Фото: УАЗ Патриот

Продавать внедорожник в штатах начнут с 2021 года.

Американский автомобильный портал HotCars высоко оценил новую версию российского внедорожника УАЗ «Патриот». Известно, что внедорожник будут продавать в штатах с 2021 года под брендом Bremach Taos.

Автомобиль в базовой комплектации будут продавать минимум за 1,9 миллионов рублей. Эксперты убеждены, что внедорожник определенно стоит своих денег, так как отличается надежностью и функциями, встречающимися обычно в роскошных внедорожниках.

Специалисты добавляют, что УАЗ «Патриот» напоминает танк, но при этом компактен. Они уверены, что внедорожнике можно будет спокойно пересекать реки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Infinity отзывает в России почти 4 тысячи внедорожников. На всех автомобилях будет произведена бесплатная замена подушки безопасности.

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внедорожник патриот США


 

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