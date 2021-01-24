Песков вновь прокомментировал «псевдоразоблачение» о «дворце Путина»

Он заверил, что Кремль знал о съемках видео.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков снова прокомментировал информацию о «дворце Путина» в Геленджике. Он отреагировал на разоблачение Алексея Навального и его команды в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Песков уверяет, что Кремль знал о готовящемся видео, так как были организованы информационные атаки на президента. Пресс-секретарь уверяет, что Навальный и его сторонники пытаются «раскачать ситуацию». Он подчеркнул, что данные о дворце являются «чистым враньем». Песков также призвал всех «включить голову».

«Хорошо, наверное, есть такой дворец, в Геленджике все говорят, что действительно там есть огромный объект и так далее. Но у него есть какие-то собственники, это частный объект»,

— подчеркнул он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков назвал «качественной клюквой» расследование Навального о «дворце Путина» в Геленджике.