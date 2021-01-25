Россиянам назвали способ избежать штрафа за неоплаченный проезд по платным дорогам

Россиянам назвали способ избежать штрафа за неоплаченный проезд по платным дорогам
Водитель может заплатить за проезд по платной трассе в течение пяти дней с момента проезда. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Эксперты рассказали о существующей возможности избежать штрафа за неуплату проезда по платным дорогам.

Как сообщает портал Avtonews.ru, это можно сделать с помощью системы пост-оплаты. У водителей есть возможность заплатить за проезд по платной трассе в течение пяти дней с момента проезда. Отмечается, что такой способ не повлечет за собой последствия. Однако, если проезд не будет оплачен по истечению указанного срока, то автомобилист получит штраф. При оплате в течение 20 дней с момента вынесения постановления водителя освобождают от ответственности.

Специалисты подчеркивают, что на платных трассах вводится безбарьерная система взимания платы за проезд под названием «свободный поток». Благодаря этой системе дороги освободятся от пунктов оплаты и шлагбаумов — водители смогут проезжать рамки без притормаживания. Система такого типа работает, например, на ЦКАД в столице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что юрист рассказал о новых штрафах для автомобилистов в России с 2021 года.

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