Юрист рассказал о новых штрафах для автомобилистов в России с 2021 года

Самый суровый штраф грозит за отказ от прохождения медицинского освидетельствования при нахождении в салоне несовершеннолетнего. В этом случае водителю придется заплатить 50 тысяч рублей и, возможно, лишиться прав на срок до трех лет. Фото: pixabay

Самый суровый штраф грозит за отказ от прохождения медицинского освидетельствования при нахождении в салоне несовершеннолетнего. В этом случае водителю придется заплатить 50 тысяч рублей и, возможно, лишиться прав на срок до трех лет. Фото: pixabay

Юрист и управляющий партнер компании «Позиция Права» Егор Редин рассказал, какие штрафы для российских автомобилистов ввели в 2021 году.

Эксперт напомнил, что с января разукомплектованные и брошенные на улице автомобили владельцы обязаны утилизировать, иначе их ждет предупреждение или штраф от 1 до 3 тысяч рублей. При этом под понятие «разукомплектованных» попадают автомобили без нескольких кузовных деталей, пробки от бензобака, стекол, дверей и капота. К этой же категории относятся машины без фар, колес, шин или сгоревший транспорт.

Также повлечет за собой административное наказание в виде штрафа до 2 тысяч рублей мойка автомобиля в неположенных местах. Остановка на газонах, напомнил юрист, обойдется теперь в 1,5-4 тысячи рублей, а за парковку или проезд по детским и спортивным площадкам можно получить штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей, передает слова Егора Редина агентства «Прайм».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге возможно перестанут штрафовать за вывоз мусора в выходные и праздники.