Из квартиры в Калининском районе вынесли ювелирные украшения на 200 тыс. рублей

Из квартиры в Калининском районе вынесли ювелирные украшения на 200 тыс. рублей
Мошенник вынесли из квартиры ювелирные изделия. Фото: pixabay

В Петербурге сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, который вынес из кварты ювелирные украшения.

Инцидент произошел 22 января. В полицию обратилась хозяйка квартиры дома на улице Тимуровская и сообщила о том, что неизвестный преступник, путём повреждения замка входной двери, проник в жилье и вынес 1 000 рублей, ювелирных изделий: часы из серебра, серьги из белого золота, золотой браслет, два комплекта сережек с сапфирами, золотые сережки, две золотые цепочки.

Сумма материального ущерба составила 188 000 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Московском районе неизвестный совершил квартирную кражу и скрылся с места преступления. Полиция ищет преступника, который унес с собой 8 тыс. евро и украшения.

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