На пересечении Тимуровской и Брянцева автобус попал в ДТП

В понедельник, 25 января, в Калининском районе Петербурга на пересечении улиц Тимуровской и Брянцева произошло ДТП.

Проезжую часть не смогли поделить автобус и микроавтобус.

«Автобус въехал в микроавтобус на пересечении Тимуровской и Брянцева», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Судя по опубликованным в Сети фото, серебристый микроавтобус получил вмятину на двери. Информации о пострадавших не сообщается. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ДТП на пересечении улицы Кустодиева и проспекта Просвещения заблокировало проезд трамваям. Одна из машин протаранила дорожное ограждение.