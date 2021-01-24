Автомобиль выехал на трамвайные пути после ДТП на Просвещения

Автомобиль выехал на трамвайные пути после ДТП на Просвещения
Место происшествия. Фото: скриншот группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург соцсети ВКонтакте

ДТП на пересечении улицы Кустодиева и проспекта Просвещения заблокировало проезд трамваям. Одна из машин протаранила дорожное ограждение.

Авария случилась сегодня, 24 января. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Легковая выехала на трамвайные пути», — написал автор записи.

На кадрах видно, что багажник машины превратился в груду металла. По предварительным данным, в автомобиль влетела другая машина, после чего он выехал на трамвайные пути. Второй участник дорожного инцидента не зафиксирован.

По словам очевидцев, обошлось без пострадавших. Выясняются другие подробности происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяный водитель влетел в столб, пытаясь скрыться от полиции в Купчино.

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