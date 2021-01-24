Автомобиль выехал на трамвайные пути после ДТП на Просвещения

ДТП на пересечении улицы Кустодиева и проспекта Просвещения заблокировало проезд трамваям. Одна из машин протаранила дорожное ограждение.

Авария случилась сегодня, 24 января. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Легковая выехала на трамвайные пути», — написал автор записи.

На кадрах видно, что багажник машины превратился в груду металла. По предварительным данным, в автомобиль влетела другая машина, после чего он выехал на трамвайные пути. Второй участник дорожного инцидента не зафиксирован.

По словам очевидцев, обошлось без пострадавших. Выясняются другие подробности происшествия.

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