Путин рассказал правду о дворце в Геленджике

Путин заверил, что дворец не принадлежит ему. Фото: скриншот трансляции

Путин заверил, что дворец не принадлежит ему. Фото: скриншот трансляции

Президент заверил, что никогда не владел подобной недвижимостью.

Президент России Владимир Путин сегодня, 25 января, пообщался с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества. Один из студентов спросил, правда ли, что у политика есть огромный дворец в Геленджике. Путин заверил, что нет. Об этом пишет РИА Новости.

Глава страны отметил, что не смотрел видео, опубликованное Алексеем Навальным из-за нехватки времени. При этом Путин ознакомился с видеоподборками, подготовленными помощниками.

«Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда»,

— ответил президент.

Он добавил, что информация о дворце появлялась уже не раз и оппозиционер просто пытается «промыть гражданам мозги».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков вновь прокомментировал «псевдоразоблачение» о «дворце Путина».