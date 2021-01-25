Ученые заявили о массовом сокращении видов пчел

Около 25% всех известных видов пчел больше не указываются в глобальных записях. Это выяснили аргентинские исследователи.

Один из участников международной группы, биолог из Национального университета Комауэ выразил обеспокоенность стремительным сокращением видового разнообразия пчел и шмелей. По его словам, научное сообщество должно обратить внимание политиков на эту проблему.

Согласно данным, опубликованным в журнале One Earth, возможной причиной сокращения пчелиных видов может стать глобальное потепление и появление новых паразитов и болезней, которым эти насекомые не могут противостоять.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые обнаружили сходство между людьми и пчелами. Речь идет о медоносных пчелах.