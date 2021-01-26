В Тосненском районе годовалый ребенок отравился метадоном

В Ленобласти проводится проверка по факту отравления ребенка.

Инцидент произошел 24 января. Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию Тосненского района из больницы поступило сообщение о том, что из квартиры дома по ул. Первомайская г. Никольское Тосненского района Ленобласти с отравлением наркотическим средством «метадон» в тяжелом состоянии госпитализирована годовая девочка.

По словам матери, 24 января около 21:30 по месту жительства ее дочка почувствовала себя плохо. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице неприятный инцидент произошел в одной из квартир Невского района. Ребенок 2019 года рождения отравился неизвестным жидким веществом. Младенец доставлен в больницу.