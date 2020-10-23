В Невском районе годовалый ребенок отравился растворителем

В Северной столице неприятный инцидент произошел в одной из квартир Невского района. Ребенок 2019 года рождения отравился неизвестным жидким веществом. Младенец доставлен в больницу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу, 22 октября около полуночи в полицию поступило сообщение, что в одну из больниц города доставлен ребенок с отравлением. Состояние малыша оценивается, как тяжелое.

По словам отца ребенка, младенец выпил растворитель, когда в квартире по месту жительства произошло отключение света.

По факту случившегося проводится проверка.

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