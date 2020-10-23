Беременна в 15: в Петербурге задержали мужчину за интимную связь с школьницей

Отмечается, что близость между девушкой и парнем была по согласию.

В Санкт-Петербурге 22 октября выяснилось, что 15-летняя девушка забеременела после интимной связи с совершеннолетним парнем. Как стало известно gazeta.spb.ru, девочка обратилась в Городской консультативно-диагностический центр для детей «Ювента», в ходе ее осмотра была установлена, что срок беременности составляет семь недель.

Известно, что подростка воспитывает только мама, женщина нигде не работает. Сама девушка на учете в ПНД не состоит. По предварительным данным, школьница вступила в половой акт по согласию со своим совершеннолетним знакомым. Подозреваемого уже задержали у метро «Автово».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что таксист изнасиловал 25-летнюю петербурженку по дороге из клуба и высадил из машины.