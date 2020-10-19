Таксист изнасиловал 25-летнюю петербурженку по дороге из клуба и высадил из машины

В Кировском районе Петербурга таксист забрал 25-летнюю девушку из клуба на Гороховой улице, чтобы отвезти домой, на Ленинский проспект, однако по пути изнасиловал её и выставил из машины.

По словам заявительницы, после вызова такси за ней приехал темный Kia Rio. Поездка началась спокойно, однако после водитель настоял, чтобы девушка пересела на пассажирское сиденье спереди. Затормозив у автобусной остановки на Кронштадтской улице, таксист напал на пострадавшую, изнасиловал её и бросил на улице, заодно прихватив смартфон.

По словам жертвы преступника, на вид ему было около 30 лет, внешность — не славянская. Возле трамвайных путей девушка бросилась под случайный автомобиль и попросила отвезти её домой, поскольку она боялась идти к супругу. Оказавшись в квартире, пострадавшая впала в истерику и её пришлось отправить на медицинское освидетельствование. Правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах случившегося.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге продлили арест насильнику, напавшему на трех девушек.