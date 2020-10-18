В Петербурге продлили арест насильнику, жертвами которого стали три девушки

В Петербурге продлили арест насильнику, жертвами которого стали три девушки
Суд продлил арест. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Приморский районный суд продлил арест подозреваемому в серии насильственных преступлений сексуального характера. На его счету как минимум три эпизода, одной из пострадавших была 17-летняя девушка.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 34-летний подозреваемый из Башкортостана был задержан в июне на территории Свердловской области, после чего его доставили в Петербург.

Злоумышленник действовал по одной и той же схеме: выбирал жертву на улице, следовал за ней к дому или в лифт, после чего, угрожая расправой, насиловал их.

На данный момент известно о трех эпизодах, которые произошли в Петербурге, Самаре и Владимире. Жертвами стали три девушки, одной из которых на тот момент было 17 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что безработный избил и изнасиловал женщину-кассира на Летчика Пилютова.

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