12 социальных проектов, в том числе 4 школы планирует сдать Setl Group в 2021 году

В планах холдинга Setl Group на этот год — введение в эксплуатацию 12-ти социальных объектов, в числе которых 3 общеобразовательные и одна начальная школа с детским садом, а также еще 8 дошкольных учреждений.

Все они рассчитаны почти на 5 тысяч мест и расположены в разных районах Петербурга и его пригородах. Например, вторая школа в проекте «GreenЛандия» в Мурино. В ней будут учиться 1 175 детей, для которых Setl Group готовит современные классы, мастерские и помещения для творчества, а также большую спортивную зону с футбольным полем во дворе.

Другую школу холдинг возводит в квартале «Лондон» микрорайона «Семь столиц» в Кудрово. В четырехэтажном здании, рассчитанном на 1 100 мест занятия будут проходить одновременно в 44 классах. Кроме учебных и компьютерных кабинетов Setl Group создаст мастерские по обработке металла и дерева и даже аудитории по изучению кулинарии. В учебном заведении оборудуют удобные спортивные залы, просторную столовую и актовый зал с эстрадой.

Еще одна школа, строительство которой Setl Group планирует завершить в конце 2021 года, находится в ЖК «Зеленый квартал» в Московском районе города. Оборудованная большой спортивной зоной и футбольным полем во дворе она сможет принять 825 ребят. Здание будет состоять из трех архитектурных объемов высотой 2-3 этажа — учебных блоков отдельно для начальной, основной и старшей параллелей; центральный займут общешкольные помещения.

Также завершится возведение начальной школы с детским садом, рассчитанных на 285 мест и оснащенных современным бассейном, в проекте «Статус у Парка Победы» в Московском районе.

В 2021 году холдинг собирается ввести в эксплуатацию еще 8 детских садов, которые смогут принять 1 570 малышей: 2 в ЖК «Солнечный город» на юго-западе Петербурга, 1 в ЖК «Чистое небо» на севере, 2 в квартале «Лондон», 1 в ЖК «Зеленый квартал», 1 в ЖК «Стрижи» в Невском районе и 1 в ЖК «Притяжение» в Выборгском.

Напомним, эксклюзивным брокером проектов Setl Group выступает «Петербургская Недвижимость».