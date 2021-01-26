Ирина Ган покинула пост замглавы администрации Петербурга

Главой аппарата губернатора Петербурга назначена Ирина Ган. Фото: Ирина Ган/facebook.com
Ирина Ган оставила свой пост. Фото: Ирина Ган/facebook.com

Смольный покинула специалист по связям с общественностью. Ирина Ган оставила должность заместителя руководителя в команде губернатора Александр Беглова.

Об этом стало известно во вторник, 26 января. Уход специалиста прокомментировал гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич на своей странице в Facebook.

Напомним, что Ирина Ган пришла на работу в Смольный в 2018 году. Она начала работать в команде с Александром Бегловым, который на тот момент занимал пост врио губернатора. До этого женщина работала Hearst Shkulev Media, где отвечала за связь со СМИ. В 2019 году специалист стала заместителем руководителя администрации губернатора.

Отмечается, что после ухода с последней должности, Ирина Ган займется медиапроектами, которые на данный момент не разглашаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Смольном наградили бывшего вице-губернатора Кириллова за заслуги перед Петербургом.

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