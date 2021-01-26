Музей Суворова возглавит экс-глава комитета по туризму Петербурга Панкевич

Бывший председатель комитета по туризму Санкт-Петербурга Евгений Панкевич готовится занять новую должность. Чиновник станет главой музея Суворова. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Евгений Панкевич имеет большой опыт на руководящих должностях. Он с 2012 по 2016 годы занимал должность заместителя главы Музея Суворова.

Также работал до 2018 года в управляющем составе в ГБУ «Городское туристско-информационное бюро». Именно после этого его назначили на должность главы комитета по туризму города, однако ненадолго. В сентябре мужчина уже был руководителем Пискаревского кладбища.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Ирина Ган покинула пост замглавы администрации Петербурга. Отмечается, что после ухода с последней должности, Ирина Ган займется медиапроектами, которые на данный момент не разглашаются.