Музей Суворова возглавит экс-глава комитета по туризму Петербурга Панкевич

Музей Суворова возглавит экс-глава комитета по туризму Петербурга Панкевич
Экс-глава комитета по туризму Петербурга. Фото: Официальный городской туристический портал

Бывший председатель комитета по туризму Санкт-Петербурга Евгений Панкевич готовится занять новую должность. Чиновник станет главой музея Суворова. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Евгений Панкевич имеет большой опыт на руководящих должностях. Он с 2012 по 2016 годы занимал должность заместителя главы Музея Суворова.

Также работал до 2018 года в управляющем составе в ГБУ «Городское туристско-информационное бюро». Именно после этого его назначили на должность главы комитета по туризму города, однако ненадолго. В сентябре мужчина уже был руководителем Пискаревского кладбища.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Ирина Ган покинула пост замглавы администрации Петербурга. Отмечается, что после ухода с последней должности, Ирина Ган займется медиапроектами, которые на данный момент не разглашаются.

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Музей Суворова возглавит экс-глава комитета по туризму Петербурга Панкевич
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