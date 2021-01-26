Сына Плющенко вновь проверят на синдром Аспергера

Сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской пройдет повторную экспертизу на синдром Аспергера. Об этом сообщил глава адвокатской конторы «Добровинский и партнеры» Александр Добровинский.

Добровинский заявил РИА Новости, что 23 января правоохранители допросили Рудковскую в рамках уголовного дела. По словам юриста, продюсер подробно рассказала о переживаниях ребенка, которые он испытывает после статьи в таблоиде. В эту пятницу, 29 января, проведут судебно-психиатрическую экспертизу, а уже на следующей неделе состоятся очные ставки, которые «помогут вывести на чистую воду заказчика той лживой статьи».

Ранее Александру Плющенко провели комплексную психолого-психиатрическая экспертиза в рамках дела о клевете, открытого после публикации на сайте «СтарХиТ». Специалисты не нашли у Саши каких-либо отклонений. Мальчик выполнял все задания, что подтвердило сохранность его оперативной памяти. Одновременно с этим у ребенка нашли «признаки негативного психоэмоционального состояния» после прочтения статьи. У него упало настроение, он плакал и плохо спал.

Синдром Аспергера — это расстройство, при котором у человека наблюдаются трудности в социальном общении, восприятии окружающего мира и ограниченные модели поведения и интересов.

Рудковская ведет блог мальчика в Instagram, где он больше известен как Гном Гномыч. В настоящее время на аккаунт ребенка подписаны 720 тысяч человек.

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