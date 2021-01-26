У 90-летнего актера Ивана Краско родился шестой ребенок

У 90-летнего актера Ивана Краско родился шестой ребенок
90-летний актер Иван Краско стал отцом в шестой раз. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Народный артист России Иван Краско, которому осенью исполнилось 90 лет, стал отцом в шестой раз — у него родилась дочь.

В эфире передачи «На самом деле» рассказали, что ребенок появился на свет еще в начале декабря, но объявить об этом Краско решился только сейчас. По его словам, любовь обошла все преграды для рождения ребенка.

Матерью девочки стала 30-летняя любовница пожилого актера Юлия Кичемасова. По ее словам, возможности забеременеть естественным путем не было, поэтому она использовала экстракорпоральное оплодотворение и замороженный биоматериал звезды.

В скором времени Краско и Кичемасова собираются пожениться. Бывшая супруга артиста Наталья Вяль, которая родила актеру двоих детей, не поверила любовнице и потребовала предоставить ДНК-тест. Однако женщина не просто согласилась на процедуру, но и решила провести ее в программе «На самом деле».

Кичемасова станет уже пятой по счету женой Краско. От прошлых браков у него пятеро детей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Бузова расплакалась, комментируя разрыв с Давой.

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У 90-летнего актера Ивана Краско родился шестой ребенок