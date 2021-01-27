Эксперт рассказал об опасности камер в смартфонах

Эксперт рассказал об опасности камер в смартфонах
Эксперт призывает быть внимательнее со смартфонами. Фото: unsplash

Камера и микрофон на смартфоне включаются в приложениях с разрешения пользователя. Однако есть случаи, когда эта функция происходила без запроса. Такие ситуации могут иметь определенную опасность.

Об этом агентству «Прайм» рассказал директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков. По словам специалиста, все компании, у которых происходили такие сбои, сообщали, что это случайность.

Эксперт призвал пользователей следить за подсказками экрана, за сообщениями о том, что включено то или иное устройство. Кроме этого, он считает, что во время важных переговоров или других встреч стоит полностью отключать смартфон. Это позволит сохранить тайну.

Денис Кусков добавил, владелец смартфона должен понимать, что устройство знает о своем пользователе все, – транзакции, геоданные, путешествия. Поэтому стоит ответственно подходить к использованию гаджета.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эксперты рассказали, как уберечь экраны смартфонов от царапин.

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