Эксперты рассказали, как уберечь экраны смартфонов от царапин

Эксперты рассказали, как уберечь экраны смартфонов от царапин
Несмотря на несовершенство, закаленное стекло остается лучшей защитой от царапин и потертостей смартфона на данный момент. Фото: unsplash

Многие владельцы смартфонов сегодня задаются вопросом — как сохранить дисплей и корпус гаджета в целостности и избежать царапин. Производители приходят на помощь, предлагая закаленные стекла или особо прочные покрытия, а также другие методы защиты.

Закаленное стекло, хотя оно и сохраняется гораздо лучше пластика, легко подверженному царапинам и потертостям, все же не гарантирует отсутствие трещин и царапин на экране смартфона, если он, например, упадет. Более того, мелкие царапины появляются в любом случае, поскольку со временем с дисплея сходит защитное олеофобное покрытие. Особенно этот недостаток заметен у смартфоном с изогнутым стеклом.

Чтобы гаджет как можно дольше сохранял товарный вид, стоит в первую очередь избавиться от привычки класть его на поверхность стеклом вниз, ведь таким образом мелкие песчинки и пылинки оказывают незаметное, но разрушительное воздействие на экран. Аналогичная ситуация складывается, когда телефон носят в карманах и сумках, а также когда пользуются чехлами-книжками, которые буквально вдавливают мелкие частицы пыли в дисплей. Поцарапать даже закаленное стекло могут и драгоценные камни.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие автомобили ржавеют быстрее остальных.

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