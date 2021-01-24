Эксперты названы пять самых быстро ржавеющих автомобилей

С такой же проблемой могут столкнуться водители Renault Logan и Sandero. Фото: Pixabay

С такой же проблемой могут столкнуться водители Renault Logan и Sandero. Фото: Pixabay

Эксперты перечислили пять автомобилей с самой низкой антикоррозийной защитой. Проблемы с ржавчиной могут беспокоить владельцев первого поколения Lada Granta.

Самое слабое место у автомобиля – непрокрашенные элементы под капотом со стороны днища, сообщает журнал «За рулем».

Отмечается, что ржавчина может появиться уже через два или три года после эксплуатации. Возможно, это связано с нестабильным качеством оцинковки. Поэтому эксперты советуют выбирать лифтбек, а не седан. Все дело в типе кузова, который лучше защищен от коррозии.

С такой же проблемой могут столкнуться водители Renault Logan и Sandero, а также Skoda Yeti и Mazda 6. Абсолютным чемпионом по проблемам с ржавчиной называют внедорожник УАЗ «Патриот».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эксперты аналитического агентства «Автостат» составили 6-й ежегодный рейтинг автомобилей на российском рынке с наивысшей ликвидностью. Специалисты определили сохранность остаточной стоимости автомобиля и, вследствие этого, модели авто, которые меньше всего теряют в цене.