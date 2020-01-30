Составлен рейтинг автомобилей, меньше всего потерявших в цене

Эксперты аналитического агентства «Автостат» составили 6-й ежегодный рейтинг автомобилей на российском рынке с наивысшей ликвидностью.

Специалисты определили сохранность остаточной стоимости автомобиля и, вследствие этого, модели авто, которые меньше всего теряют в цене. Так, в среднем сегменте лидером по ликвидности за 2019 год стал французский хэтчбек Renault Sandero с показателем 84,89%. Таким образом, потеря от изначальной цены составила лишь 15%.

Кроме того, лидирующие позиции в рейтинге заняли немецкий седан Volkswagen Polo и компактный «кореец» Kia Rio. Индекс остаточной стоимости этих автомобилей составил 80,52% и 78,35% соответственно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты озвучили марки автомобилей, которые пользуются наименьшим спросом на отечественном авторынке.