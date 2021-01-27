Назван способ обнаружения любого смартфона без геолокации

Назван способ обнаружения любого смартфона без геолокации
Обнаружить телефон можно и без геоданных. Фото: pixabay.com

Обнаружить смартфон можно не только с помощью сигнала GPS. При отключенной геолокации есть несколько способов, которые позволяют определить условное нахождение гаджета.

О том, как определить смартфон без геолокации, рассказал доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин в интервью агентству «Прайм».

«При использовании в смартфоне сим-карты происходит автоматическое подключение к близлежащей вышке. Таким образом, используя данные об уровне сотового сигнала между смартфоном и вышкой сотового оператора, определение ориентировочного местоположения абонента не составит труда», – пояснил эксперт.

Однако все не так просто. Данными с вышки располагает только провайдер. Предоставить он их может только по запросу компетентных органов. Поэтому Евгений Кашкин советует в случае пропажи устройства обращаться в правоохранительные органы.

«Нужно обратиться в правоохранительные органы с заявлением, в котором указать IMEI-код аппарата. В случае кражи, даже если будет произведена замена сим-карты, телефон смогут найти и при выключенной геолокации», – заключил специалист.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эксперт рассказал об опасности камер в смартфонах.

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