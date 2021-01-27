В ФСБ объяснили наличие бесполетной зоны над «дворцом Путина» в Геленджике

В ФСБ объяснили наличие бесполетной зоны над «дворцом Путина» в Геленджике
ФСБ объяснила особую охрану объекта в Геленджике. Фото: скриншот YouTube

Федеральная служба безопасности объяснила наличие бесполетной зоны над дворцом, который приписывают президенту России Владимиру Путину. Серьезную охрану огромного дома связывают с интересами пограничной безопасности страны.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на ответ спецслужбы после запроса. Отмечается, что бесполетная зона была введена после того, как некоторые страны, в том числе входящие в НАТО, стали интересоваться, где находится «пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю».

Таким образом, по данным ФСБ, особую охрану над «дворцом» установили приказом Минтранса от 24 июля 2020 года. Сам же административный комплекс заставы был введен в октябре 2020 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось о том, что Путин рассказал правду о дворце в Геленджике. Президент заверил, что никогда не владел подобной недвижимостью.

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