Следственный комитет открыл 21 дело после митингов в поддержку Навального

Следственные органы СК России возбудили 21 уголовное дело по фактам противоправных действий на несанкционированных акциях в поддержку Навального 23 января по всей стране, в том числе и в Петербурге.

Накануне митинга в сети распространились многочисленные призывы к вовлечению детей в незаконные мероприятия, представляющих для них опасность. Было возбуждено уголовное дело. В ряде городов также открыли дела о призывах к массовым беспорядкам.

В день митинга стражи порядка зафиксировали нападения на полицейских, хулиганские действия и повреждения имущества. Таких дел насобиралось много, а в частности, в Петербурге, Москве, Приморском крае и других регионах.

К примеру, в Петербурге на Сенатской площади мужчина в ответ на замечание инспектора ДПС ударил его кулаком в лицо, от чего правоохранитель упал. Убегая с места происшествия, петербуржец ударил еще одного полицейского.

Также в Петербурге, Москве и других субъектах нашли подозреваемых по ряду эпизодов противоправных действий.

Следователи продолжают изучать видеоролики с митингов, чтобы найти участников массовых беспорядков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге создали петицию с требованием открыть дело против полицейского, ударившего в живот женщину на митинге.