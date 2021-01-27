За год в Ленобласти поймали почти 170 безмасочников в транспорте

За год в Ленобласти поймали почти 170 безмасочников в транспорте
В Ленобласти оштрафовали почти 170 безмасочников. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В Ленинградской области за прошлый год открыли почти тысячу административных дел в отношении автобусных компаний и такси за нарушения правил перевозки.

Как сообщает областное правительство, за 12 месяцев региональный комитет по транспорту провел 95 профилактических рейдов во всех районах. Самыми частыми оказались нарушения, связанные с техническим состоянием транспорта, отсутствием опознавательных знаков на такси и пренебрежением прохождения медосмотра перед работой и после нее.

При этом почти 20% нарушений пришлось на пассажиров, которые находились в общественном транспорте без масок. Таких насчитали 168 человек.

В этом январе комиссия проверила городской транспорт во Всеволожском, Тосненском, Гатчинском, Подпорожском и Лодейнопольском районах. Из сотни проверенных автобусов и такси два отправили на спецстоянку, а один получил запрет на эксплуатацию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге поймали более 3,5 тысяч нарушителей запрета выхода на лед.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
безмасочники ленобласть нарушение масочного режима


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Кремле не увидели проблем с дефицитом продуктов
Соцсети получат штрафы от Роскомнадзора за призывы к детям идти на митинги
Путин назвал преодоление бедности главной задачей России
Шнуров написал заявление в полицию на Пригожина
Билл Гейтс предупредил человечество о еще более ужасной пандемии
Путин призвал страны к совместной борьбе с COVID-19
Вылетевшая на тротуар иномарка сбила девушку на улице Рихарда Зорге
Автомобиль сбил пожилого велосипедиста у Литейного моста