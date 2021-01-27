За год в Ленобласти поймали почти 170 безмасочников в транспорте

В Ленинградской области за прошлый год открыли почти тысячу административных дел в отношении автобусных компаний и такси за нарушения правил перевозки.

Как сообщает областное правительство, за 12 месяцев региональный комитет по транспорту провел 95 профилактических рейдов во всех районах. Самыми частыми оказались нарушения, связанные с техническим состоянием транспорта, отсутствием опознавательных знаков на такси и пренебрежением прохождения медосмотра перед работой и после нее.

При этом почти 20% нарушений пришлось на пассажиров, которые находились в общественном транспорте без масок. Таких насчитали 168 человек.

В этом январе комиссия проверила городской транспорт во Всеволожском, Тосненском, Гатчинском, Подпорожском и Лодейнопольском районах. Из сотни проверенных автобусов и такси два отправили на спецстоянку, а один получил запрет на эксплуатацию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге поймали более 3,5 тысяч нарушителей запрета выхода на лед.