В Петербурге поймали более 3,5 тысяч нарушителей запрета выхода на лед

В Петербурге поймали более 3,5 тысяч нарушителей запрета выхода на лед
Штраф за выход на лед составляет от 1 до 2 тысяч рублей. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Северной столице власти запретили выходить на лед до 15 апреля. Однако некоторые петербуржцы пытаются нарушить данное ограничение или обойти его. На данный момент выявлено более 3,5 тыс. жителей города, которые незаконно выходили на лед.

Об этом стало известно во вторник, 26 января. Как сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, данные о нарушителях предоставлены с 15 ноября, когда в городе начал действовать запрет выхода на лед. За это время составлено 49 административных протоколов.

В общей сложности, спасатели выгнали с рек свыше 3,5 тыс. человек. Чаще всего люди добровольно покидали ледовое покрытие, но иногда были и те, кто отказывались это делать. В таком случае, составлялся протокол.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что у дамбы на Финском заливе заметили 150 рыбаков, которые вышли на лед несмотря на запрет.

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