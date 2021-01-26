У дамбы на Финском заливе заметили 150 рыбаков, которые вышли на лед несмотря на запрет

У дамбы на Финском заливе заметили 150 рыбаков, которые вышли на лед несмотря на запрет
Рыбаки продолжают выходить на лед, несмотря на запрет. Фото: ГУ МЧС России по Петербургу

В Петербурге многие рыбаки продолжают рисковать своей жизнью, выходя на лед Финского залива. При этом в городе действует запрет выхода на лед, напомнили в пресс-службе «Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда» МЧС РФ.

В понедельник, 25 января, спасатели совместно с правоохранителями вышли на профилактический рейд у петербургской дамбы. Специалисты обнаружили на льду около 150 рыбаков. С мужчинами провели беседу, после которой многие любители рыбалки оставили ловлю рыбы на потом, но были и те, кто не стал прислушиваться к требованиям спасателей.

Петербуржцам еще раз напомнили, что выход на ледовое покрытие водных объектов на территории Северной столицы запрещен до 15 апреля.

В ведомстве добавили, что нарушителям запрета грозит привлечение к административной ответственности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели ищут петербуржца, провалившегося под лед в районе Володарского моста.

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