Спасатели ищут петербуржца, провалившегося под лед в районе Володарского моста

Спасатели ищут петербуржца, провалившегося под лед в районе Володарского моста
Место происшествия. Фото: скриншот группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург соцсети ВКонтакте

Житель Северной столицы провалился под лед, гуляя по замерзшей Неве. На его поиски прибыли сотрудники МЧС и скорой помощи.

Об этом стало известно в ночь на вторник, 26 января. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Мероприятия развернулись вблизи Володарского моста, где в последний раз был замечен мужчина. Сотрудники МЧС выехали на место и проверяют участок.

В комментариях пользователи рассказали, что провалившегося человека уже вытащили, он находился в нетрезвом виде. Информация об этом проверяется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, в Тосно мужчина попал в реанимацию после спасания провалившейся под лед девочки. Он получил сильное переохлаждение.

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