В Тосно мужчина попал в реанимацию после спасания провалившейся под лед девочки

В Тосненском районе Ленобласти мужчина пострадал при спасении ребенка, который провалилась под лед.

Инцидент произошел в пятницу, 8 января, на Смоляном ручье в Тосно. Губернатору 47-региона Александру Дрозденко написала жена спасшего девочку мужчины.

Как сообщили в группе Администрации области в соцсети «ВКонтакте», женщина рассказала, что ее семья весело проводила время, катаясь на ватрушках, как вдруг они заметили в воде человека. Ее муж незамедлительно бросился на помощь, но вместе с девочкой ушел под воду. Выбраться им из воды помог еще один мужчина.

По дороге Андрею Егорову стало плохо — он получил сильное переохлаждение, пришлось срочно вызывать скорую помощь. Пострадавшего мужчину отправили в реанимацию. По словам главврача Гатчинской больницы, его состояние сейчас стабильное.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за день спасатели сняли со льда петербургских водоемов более сотни человек.