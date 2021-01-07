За день спасатели сняли со льда петербургских водоемов более сотни человек

За день спасатели сняли со льда петербургских водоемов более сотни человек
Петербуржцам грозит штраф за за выход на лед до 15 января. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин.

За последние сутки спасатели вывели со льда более сотни жителей, среди которых были как дети, так и взрослые. Они нарушили запрет выхода на лед.

Так, за 7 января около сотни человек на реке Глухарке испытывали лед на прочность. А со льда Невы на проспекте Обуховской обороны вывели двоих детей. С несовершеннолетними провели разъяснительную беседу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу, нарушителям напомнили о запрете выхода на лед, а также об административной ответственности.

Напомним, до 15 января на лед водоемов на территории города запрещено выходить. За нарушение установлен штраф до 5 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге могут продлить запрет выхода на лед.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
выход на лед гу мчс спасатели


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Спасатели эвакуировали мужчину из горящей квартиры на Генерала Симоняка
Дешевое средство от вшей снижает риск госпитализации с COVID на 80%
Ford и Daewoo заблокировали левый ряд на Дальневосточной улице
За день спасатели сняли со льда петербургских водоемов более сотни человек
Солист Rammstein приехал на Рождество в Санкт-Петербург
Скользко: на Выборгском шоссе столкнулись две легковушки
Авиабилеты из Петербурга подешевели на треть во время новогодних праздников
Капот легковушки превратился в груду металла после ДТП с маршруткой на Ветеранов