За день спасатели сняли со льда петербургских водоемов более сотни человек

Петербуржцам грозит штраф за за выход на лед до 15 января. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин.

Петербуржцам грозит штраф за за выход на лед до 15 января. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин.

За последние сутки спасатели вывели со льда более сотни жителей, среди которых были как дети, так и взрослые. Они нарушили запрет выхода на лед.

Так, за 7 января около сотни человек на реке Глухарке испытывали лед на прочность. А со льда Невы на проспекте Обуховской обороны вывели двоих детей. С несовершеннолетними провели разъяснительную беседу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу, нарушителям напомнили о запрете выхода на лед, а также об административной ответственности.

Напомним, до 15 января на лед водоемов на территории города запрещено выходить. За нарушение установлен штраф до 5 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге могут продлить запрет выхода на лед.