В Петербурге могут продлить запрет выхода на лед

В Петербурге могут продлить запрет выхода на лед
Выход на лед запрещен. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Северной столице с едва заледеневших водоемов спасатели вывели 80 человек. Горожанам напомнили, что выход на лед крайне опасен.

Об этом стало известно в понедельник, 4 января. В последние дни в городе установилась отрицательная температура воздуха, однако ледовое покрытие Финского залива и других водоемов еще не набрало достаточную прочность.

В пресс-службе Смольного напомнили, что до 15 января на лед водоемов на территории города запрещено выходить. За нарушение установлен штраф до 5 тыс. рублей.

Отмечается, что если к 15 января лед не наберет достаточную прочность, то запрет будет продлен.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в трех районах Петербурга крыши очистили от снега и наледи.

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