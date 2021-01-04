В трех районах Петербурга крыши очистили от снега и наледи

В трех районах Петербурга крыши очистили от снега и наледи
Была проведена проверка 60 адресов. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Специалисты Жилищного комитета проверили качество уборки дворов и внутриквартальных территорий в трех районах Петербурга.

Специалисты проверили 60 адресов в Калининском, Красносельском и Василеостровском районах города. Состояние дворов и крыш зданий не вызвали нареканий.

Как сообщили в пресс-службе комитета, уборкой внутриквартальных территорий занимались 6 835 дворников и 674 единицы уборочной техники, а в очистке кровель было задействовано 17 кровельщиков.

В городе также работает горячая линия. Пожаловаться на плохую уборку дворов и крыш можно по номеру 409-73-78.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня утром на уборку улиц Петербурга вышли подметальные машины.

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