В трех районах Петербурга крыши очистили от снега и наледи

Специалисты Жилищного комитета проверили качество уборки дворов и внутриквартальных территорий в трех районах Петербурга.

Специалисты проверили 60 адресов в Калининском, Красносельском и Василеостровском районах города. Состояние дворов и крыш зданий не вызвали нареканий.

Как сообщили в пресс-службе комитета, уборкой внутриквартальных территорий занимались 6 835 дворников и 674 единицы уборочной техники, а в очистке кровель было задействовано 17 кровельщиков.

В городе также работает горячая линия. Пожаловаться на плохую уборку дворов и крыш можно по номеру 409-73-78.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня утром на уборку улиц Петербурга вышли подметальные машины.