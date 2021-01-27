Шнуров написал заявление в полицию на Пригожина

Музыкант Сергей Шнуров написал заявление в полицию на продюсера Иосифа Пригожина.

Об этом стало известно в среду, 27 января. Как рассказал адвокат музыканта Алексей Добрынин, Шнуров написал заявление в полицию из-за «угроз» со стороны Пригожина.

«Высказывания Иосифа Пригожина подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ», — заявил юрист «РИА Новости».

Напомним, конфликт между представителями шоу-бизнеса произошел в 2020 году после слов Пригожина о бедственном положении артистов во время сложной эпидемиологической ситуации. Шнуров высмеял продюсера, а тот пообещал в будущем провести с ним «мужской разговор».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сергей Шнуров высмеял литературные способности Иосифа Пригожина.