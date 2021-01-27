Соцсети получат штрафы от Роскомнадзора за призывы к детям идти на митинги

Соцсети получат штрафы от Роскомнадзора за призывы к детям идти на митинги
Роскомнадзор оштрафует шесть социальных сетей и видеохостинг. Фото: unsplash

В Роскомнадзоре сообщили о намерении оштрафовать шесть социальных сетей, а также видеохостинг YouTube. Платформы не удалили в общей сложности 170 призывов к подростам участвовать в несогласованных акциях.

Как сообщает РКН, за неисполнение требований штрафы получат соцсети сети Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также YouTube.

В ведомстве указали, что эти платформы не подчинились требованию Генпрокуратуру РФ и уведомлению Роскомнадзора. За нарушение владельцам соцсетей и видеохостинга грозит штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. При повторном нарушении штраф могут увеличить до одной десятой годовой выручки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Следственный комитет открыл 21 дело после митингов в поддержку Навального.

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