Следователи в Петербурге завершили расследование гибели рабочего при сносе СКК

Следственные органы сообщили о завершении расследования уголовного дела по факту гибели рабочего во время сноса петербургского СКК в январе прошлого года.

Как сообщили в ГСУ СК РФ, правоохранители установили, что при демонтаже комплекса подрядчик не принял должных мер по предотвращению обрушения здания. Он допустил «грубые нарушения строительных норм и правил охраны труда».

Виновниками обрушения назвали три человека: глава подрядной организации ООО «Техснаб» Сергей Акименко, производители работ Николай Иванов и Дмитрий Смирнов. Им предъявили обвинения, свою вину они уже признали.

В настоящее время дело направлено в Генпрокуратуру РФ, которая будет решать вопрос об утверждении обвинительного заключения.

Напомним, здание СКК обрушилось во время демонтажа 31 января прошлого года. Под завалами нашли тело 29-летнего рабочего, который не был пристегнут страховочным тросом к люльке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что строительство Ледового дворца на месте разрушенного СКК начнется в январе.