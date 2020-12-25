Строительство Ледового дворца на месте разрушенного СКК начнется в январе

В Санкт-Петербурге выбрали генерального подрядчика для строительства Ледового дворца на месте снесенного СКК «Петербургский».
Генподрядчиком стала группа строительных компаний «Горка», которая в основном занимается проектами транспортной инфраструктуры. Также компания участвовала в реставрации и реконструкции ландшафтного парка ВДНХ в Москве.
К строительству приступят после получения разрешения Главгосэкспертизы, которое должны выдать до 20 января.
Согласно планам, стадион будет готов к маю 2023 года и станет площадкой для проведения матчей Чемпионата мира по хоккею.
Стадион сможет принять 21,5 тыс. человек на хоккейные матчи и до 23 тыс. зрителей на концертах и культурно-массовых мероприятиях.
На прилегающей территории появятся спортивные площадки, беговые и велосипедные дорожки, теннисные корты и скейтпарк, а также тематический парк с открытой фестивальной зоной.
Общая стоимость проекта оценивается в 37 млрд рублей.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что опасный боеприпас вывезли с территории СКК.