Строительство Ледового дворца на месте разрушенного СКК начнется в январе

"СКА Арена" будет возведена на месте разрушенного СКК "Петербургский". Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

"СКА Арена" будет возведена на месте разрушенного СКК "Петербургский". Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В Санкт-Петербурге выбрали генерального подрядчика для строительства Ледового дворца на месте снесенного СКК «Петербургский».

Генподрядчиком стала группа строительных компаний «Горка», которая в основном занимается проектами транспортной инфраструктуры. Также компания участвовала в реставрации и реконструкции ландшафтного парка ВДНХ в Москве.

К строительству приступят после получения разрешения Главгосэкспертизы, которое должны выдать до 20 января.

Согласно планам, стадион будет готов к маю 2023 года и станет площадкой для проведения матчей Чемпионата мира по хоккею.

Стадион сможет принять 21,5 тыс. человек на хоккейные матчи и до 23 тыс. зрителей на концертах и культурно-массовых мероприятиях.

На прилегающей территории появятся спортивные площадки, беговые и велосипедные дорожки, теннисные корты и скейтпарк, а также тематический парк с открытой фестивальной зоной.

Общая стоимость проекта оценивается в 37 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что опасный боеприпас вывезли с территории СКК.