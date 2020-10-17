Опасный боеприпас вывезли с территории СКК

Снаряд времен Первой мировой войны должны ликвидировать на полигоне.

В Московском районе сегодня, 17 октября, нашли опасный боеприпас времен Первой мировой войны. Об этом сообщили в МЧС РФ по ЗВО.

Его обнаружили во время земляных работ на территории рухнувшего СКК. На место тут же вызвали саперов, которые заявили, что боеприпас лежал под землей явно более сотни лет. Такие боеприпасы использовали не во время Великой Отечественной войны, а вполне возможно во время Первой мировой. Отмечается, что предмет представлял опасность.

В субботу вечером его наконец вывезли со стройки, чтобы ликвидировать на полигоне. Об этом сообщает 78.ru. Теперь петербуржцы могут не переживать за свою безопасность.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Приозерском шоссе в Ленобласти нашли «боеприпас времен ВОВ», оказавшийся учебной миной.