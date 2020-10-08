На Приозерском шоссе в Ленобласти нашли «боеприпас времен ВОВ», оказавшийся учебной миной

На Приозерском шоссе в Ленобласти нашли &#171;боеприпас времен ВОВ&#187;, оказавшийся учебной миной
Взрывотехники забрали учебную мину для дальнейшей утилизации. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

На Приозерском шоссе во Всеволожском районе Ленинградской области в ходе проведения земляных работ был найден предмет, напоминающий боеприпас времен Великой Отечественной войны.

Все произошло в среду, 7 октября. Обнаружившие подозрительный объект рабочие незамедлительно обратились к правоохранителям. Место происшествия было огорожено, людей попросили удалиться на безопасное расстояние. Предмет обследовала прибывшая группа специалистов по разминированию ОМОН, передают в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Взрывотехники установили, что это учебная противотанковая мина ТМ-62, не представляющая опасности для окружающих. Тем не менее, её изъяли для последующей утилизации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сентябрь саперы ЗВО разминировали более 200 боеприпасов в Петербурге и Ленобласти.

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