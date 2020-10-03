За сентябрь саперы ЗВО разминировали более 200 боеприпасов в Петербурге и Ленобласти

За сентябрь саперы ЗВО разминировали более 200 боеприпасов в Петербурге и Ленобласти
Боеприпасы уже уничтожили. Фото: ЗВО

Каждый день специалисты получают около десяти заявок по разминированию.

В сентябре 2020 года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области саперы ЗВО нашли и уничтожили более 200 артиллерийских снарядов и боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Отмечается, что боеприпасы в основном находили в местах строительства различных объектов, а также на территории частных садовых участков и лесных массивов.

«Специалисты саперных подразделений ежедневно выполняли более 10 заявок по разминированию»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что строители на Невской Дубровке нашли боеприпас весом полтонны. На место вызвали специалистов и саперов, которые уберут опасный снаряд, изучат и утилизируют.

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