Бузова публично обратилась за помощью к Пугачевой

Бузова публично обратилась за помощью к Пугачевой
Певица Ольга Бузова. Фото: скрин YouTube

Певица Ольга Бузова публично обратилась к звезде советской и российской эстрады Алле Пугачевой. Телеведущая «Дома-2» заявила, что ей необходима помощь.

В новом выпуске шоу «Бородина против Бузовой», посвященном киберпреступности, одна из участниц рассказала, что в преддверии Нового года злоумышленники взломали ее Instagram. Другая гостья пожаловалась на угрозы со стороны неизвестного ей человека

Бузова настолько прониклась проблемой, что в самый разгар выпуска решила обратиться за помощью к Пугачевой, после чего и вовсе покинула студию программы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Бузова расплакалась, комментируя разрыв с Давой.

Напомним, не так давно Бузова отдыхала с Давой на Мальдивах. Там возлюбленные сыграли импровизированную свадьбу. 22 января певица призналась, что теперь является свободной девушкой. Она добавила, что Манукян делал с ней «страшные вещи».

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Бузова публично обратилась за помощью к Пугачевой
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