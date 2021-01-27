Врач назвал привычку, которая мешает избавиться от жира на животе

Избавиться от жира на животе мешает одна вредная привычка — курение. Об этом рассказал врач-диетолог Айтор Санчес.

По его словам, из-за курения накапливается большое количество отложений на талии и вокруг внутренних органов. Специалист отметил, что такой набор веса является самым опасным, потому что повышает риск развития метаболических заболеваний.

Как сообщили «РИА Новости», также у курильщиков плохо вырабатывается инсулин, а это может привести к повышению сахара в крови. Санчес подчеркнул, что оба этих фактора влияют на появление ожирения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лишний вес помог онкобольным в лечении немелкоклеточного рака легких. К такому выводу пришли австралийские ученые.