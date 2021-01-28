Прилучного застали за поцелуем с Брутян

В сети появилось фото, на котором актер Павел Прилучный запечатлен целующим свою коллегу по сериалу Зепюр Брутян.

Актриса опубликовала снимок в своем Instagram-аккаунте, назвав в подписи Прилучного «прекрасным, добрейшей души человеком». На фото актер прижимает к себе коллегу, а затем чувственно целует ее в щеку.

«Спасибо тебе за все: за веру, поддержку, дружбу, любовь и доверие», — написала Брутян.

В комментариях к посту подписчики отметили, что актеры красиво смотрятся вместе. Некоторые выразили уверенность в том, что Прилучный охладел к актрисе Мирославе Карпович и готовится строить новые отношения.

Напомним, Прилучный развелся с Муцениеце, а затем в сети начали обсуждать его роман с Карпович. Возлюбленные предпочитают не комментировать слухи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мирослава Карпович впервые опубликовала совместное фото с Павлом Прилучным.